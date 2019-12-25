В Петербурге подвели итоги проекта "Твой бюджет". Город принял 7 тысяч предложений

Участниками пятого сезона проекта становятся шесть районов, которые набрали наибольшее количество заявок.

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что в Петербурге подвели итоги проекта "Твой бюджет". Среди победителей в списке значатся шесть районов.

Так, в 2020 году городскую среду улучшат в Кировском, Красносельском, Пушкинском, Калининском, Приморском и Выборгском районах. На каждый район выделят по 15 млн рублей. При этом власти петербурга отметили, что инициатив в рамках одного района может быть несколько.

Известно, что в общей сложности на конкурс подали заявки 4,4 тысячи петербуржцев.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на Охтинском мысе появится деловой комплекс и парк.

Фото:pixabay