Сейчас в городе проходит второй этап конкурса по этому проекту.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что в Петербурге на Охтинском мысе появится деловой комплекс и парк. Об этом сообщает "Фонтнка".

Согласно проектной документации, в устье реки Охты появится появится комплекс, который будет состоять из офисов, центра по развитию искусственного интеллекта и центра управления международными проектами "Газпром нефти". Предполагается, что максимальная высота застройки не превысит 28 метров.

В настоящее время, город проводит конкурс для архитекторов. Известно, что во второй этап прошли только иностранные компании.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге во время Евро-2020 цены на отели вырастут более чем на 100%.

Фото:skuratov-arch.ru