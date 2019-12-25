Владимир Путин прилетит в Петербург 19 февраля

Он приедет на 20-летие со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака.

В среду, 19 февраля, в Петербург приедет Владимир Путин. Президент России примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

Путин также посетит и концерт, который состоится в Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

Анатолий Собчак с 1990 по 1991 годы был председателем Ленинградского городского совета народных депутатов, а с 1991 по 1996 год он был мэром Петербурга. В эти годы Владимир Путин был советником Собчака, а затем и его первым заместителем.

Ксения Собчак приедет в Петербург в день памяти отца.

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