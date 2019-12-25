Владимир Путин прилетит в Петербург 19 февраля

В среду, 19 февраля, в Петербург приедет Владимир Путин. Президент России примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента.
Путин также посетит и концерт, который состоится в Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.
Анатолий Собчак с 1990 по 1991 годы был председателем Ленинградского городского совета народных депутатов, а с 1991 по 1996 год он был мэром Петербурга. В эти годы Владимир Путин был советником Собчака, а затем и его первым заместителем.
Ксения Собчак приедет в Петербург в день памяти отца.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 )
Собчак самый плохой губернатор! Он мало того ,что переименовал наш ЛЕНИНГРАД в Петербург ,так ещё и очень много улиц переименовал в те что были при последнем царе. И ещё кроме этого продал несколько зданий в центре города иностранцам из англии и америки! И за это получил кучу бабла с которым поделился только со своей дочкой. А в развитие и улучшение города ничего не вложил !(((