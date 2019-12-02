Ксения Собчак приедет в Петербург в день памяти отца

Ксения Собчак отметила, что город хранит память о ее отце, и она благодарна за это.

В Петербурге 19 февраля пройдет День памяти Анатолия Собчака. На памятные мероприятия приедет дочь первого мэра города Ксения Собчак. Об этом телеведущая рассказала "Петербургскому Дневнику".

Ксения Собчак отметила, что город хранит память о ее отце, и она благодарна за это.

Могила Анатолия Собчака находится на Никольском кладбище, там 19 февраля пройдет панихида. Концерт его памяти состоится вечером в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Дирижером в этот вечер будет художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков.

Анатолий Собчак возглавлял Петербург четыре года, погиб во время поездки в Калининград.

Новое шоу с Ксенией Собчак оценили как плагиат.

Фото: Википедия