Ксения Собчак назвала любимые места отца в Петербурге

Первый мэр города на Неве любил гулять в Летнем саду.

Дочь первого мэра Петербурга, телеведущая Ксения Собчак рассказала о любимых местах отца в городе. В интервью "Петербургскому дневнику" светская львица призналась, что Анатолий Собчак любил гулять по Летнего саду и набережным Васильевского острова.

Сердце известного политика перестало биться двадцать лет назад, 19 февраля 2000 года. Он скончался во время рабочей поездки в Светлогорск (Калининградская область). Политику было всего 62 года. Официальной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

К годовщине смерти Собчака приурочено несколько мероприятий. Сегодня на Никольском кладбище Александро-Невской лавры пройдет панихида, к бюсту политика на Васильевском острове возложат цветы, в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича состоится памятный концерт.

Ранее мы писали, что памятник Анатолию Собчаку к приезду Путина защитили бронированными стеклами.

Фото: Instagram / xenia_sobchak