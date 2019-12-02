Памятник Анатолию Собчаку к приезду Путина защитили бронированными стеклами

Защитное стекло установили к приезду главы государства.

Памятник Анатолию Собчаку в Петербурге защитили бронированными стеклами. Это сделано перед приездом Владимира Путина. Президент России примет участие в памятных мероприятиях, посвященных бывшему мэру Северной столицы. Ожидается, что днем 19 февраля он возложит цветы к монументу. Петербург в траурный день посетит также дочь Собчака - Ксения.

Напомним, что памятник первому мэру города располагается на Васильевском острове. Его можно найти в сквере на пересечении 26-ой линии и Большого проспекта.

Ранее Piter.tv писал о том, что вПетербурге Международный банковский институт получит имя Анатолия Собчака.

Фото: Piter.tv

