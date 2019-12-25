Песков ответил на критику Лукашенко о Союзном государстве

В Кремле не назвали точной даты подписания "дорожных карт".

В Кремле оценили слова Лукашенко о сотрудничестве России и Белоруссии. Дмитрий Песков не отрицает, что между Минском и Москвой остаются нерешенные вопросы. Однако это не говорит о кризисе во взаимоотношениях между странами. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на вступление пресс-секретаря президента России перед журналистами.

Уже сейчас уровень интеграции можно считать высоким, но "какие-то шероховатости неизбежны". Песков заявил, что сроки подписания "дорожных карт" - формальность. Основополагающим моментом является то, что документы удалось согласовать и у нас, и в Белоруссии.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News