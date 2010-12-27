Депутат прокомментировал высказывание членов ЕС.

В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста. Политики прокомментировали реакцию членов ЕС на открытие железнодорожного движения на полуострове. Ранее иностранцы из службы внешних связей назвали ситуацию нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, так как нововведение прошло без согласования с властями Киева. Европейцы добавили, что Кремль ограничивает проход торговых судов через Керченский пролив.

Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек заявил "РИА Новостям", что строительство моста в Крыму является внутренним делом России. Он подчеркнул, что полуостров уже более пяти лет находится под управлением Москвы. Поэтому протесты и заявления ЕС не могут помешать движению поездов.

Политик добавил, что украинские суда могут беспрепятственно направляться от и в порты. Экипажи свободно идут через российские территориальные воды по утвержденному графику.Это позволяет избегать аварийных ситуаций в море.

Те же, кто считает, что можно гурьбой вломиться в Керченский пролив, потому что им так хочется, получит однозначно негативную оценку наших пограничников добавил Бальбек

Он напомнил, что разрешение на проход выдается только российской стороной.

Ранее Piter.tv писал о том, что начальник поезда Петербург-Севастополь не успел на отправление.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

