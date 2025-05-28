В Кремле оценили предложение Киева обсудить украинский кризис вместе с Белым домом.

В Кремле сочли неуместным вопрос о том, почему лидер киевского режима Владимир Зеленский именно сейчас предлагает провести трехстороннюю встречу между Россией, Украиной и США на высшем уровне. Соответствующее заявление от 28 мая журналистам сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на проведение трехсторонней встречи с коллегами из Москвы и Вашингтона "одновременно, а не в виде разбросанных встреч".

Слава богу, я не пресс-секретарь Зеленского. Мы сейчас говорим о втором раунде прямых российско-украинских переговоров. Давайте дождемся, когда определятся дата и место этих переговоров. Они важны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков ответил на критику Трампа в адрес Путина в соцсетях.

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