Песков: огонь по гражданским объектам на Украине открывают не военные РФ

В Кремле обвинили украинские нацбаты в стрельбе в Мариуполе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что огонь по гражданским объектам на Украине открывают не российские военные в рамках проводимой специальной операции. Таким мнением чиновник поделился в интервью для американских журналистов с телеканала PBS. В администрации президента Владимиру Путина обвинили в инцидентах, связанных разрушением мирной инфраструктуры местных националистов. Иностранный корреспондент попросил российского спикера оценить утверждения западных стран о возможных военных преступлениях на Украине во время российской спецоперации. Песков напомнил о том, что ВС РФ обстреливают и берут на прицел исключительно военные объекты на территории соседнего государства.

С самого начала военной операции у российских военных был очень строгий приказ…: не целиться по гражданским объектам. И они этого не делают. Они не обстреливают дома, они не обстреливают квартиры, они не обстреливают гражданские объекты. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В ответ на это журналист спросил у Пескова, кто же в таком случае производит обстрелы в украинском городе Мариуполе. Представитель Кремля уточнил, что вина лежит на нацистских батальонах, находящихся внутри населенного пункта. Дмитрий Песков заметил, что неонацисты убивают тех граждан, которые хотят вырваться из города, а квартиры мирного населения используются в качестве укрытия для своего оружия, боеприпасов и снайперов.

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Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour