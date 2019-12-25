Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ Европе

В Кремле оценили возможный отказ ЕС предоставлять оплату за газ в рублях.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет бесплатно поставлять газ Европе. Такими сведениями чиновник поделился с журналистами американской телекомпании PBS. Гость эфира призвал страны не ждать, что Москва на благотворительной основе поставит энергетические ресурсы европейскому региону. В случае отказа ЕС от оплаты за поставки голубого топлива в рублях, РФ изучит ситуацию и примет дальнейшие решения.

Не знаю, что произойдет, когда они отвергнут эту возможность. Как только мы узнаем об окончательном решении, мы изучим, что можно сделать. Мы благотворительностью в этом плане заниматься не намерены. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Российский чиновник прокомментировал западные сведения о том, что страны Евросоюза не собираются оплачивать поставки газа из РФ в рублях. Песков уточнил, что если не будет оплаты, то не будет и газа. В Кремле напомнили, что не Москва стала автором идеи постепенного отказа ЕС от приобретения российского газа. Песков добавил, что Россия не хотела бы видеть этого постановления в реальности.

Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour