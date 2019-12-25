Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях

Петер Альтмайер заявил о готовности региона к любому развитию событий.

Страны саммита G7 отказались платить России за поставки энергетических ресурсов в рублях. Соответствующее заявление на брифинге сделал немецкий министр по вопросам энергетики Петер Альтмайер. Чиновник уточнил, что при этом страны-участницы готовы ко всем возможным дальнейшим сценариям развития ситуации.

Министр энергетики Германии заявил, что страны "Большой семерки" отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях. пресс-служба AP

Напомним, что российский лидер Владимир Путин в марте поручил Центробанку РФ, компании "Газпром" и правительству организовать перевод расчетов контрактов за газ c недружественными странами в рубли. Первый отчет об исполнении данного поручения в Кремле ожидают к 31 марта. В "семерку" (G7) входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

Решетников заявил о сокращении импорта в России за последние недели.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости