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Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях
Сегодня, 15:53
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Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях

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Петер Альтмайер заявил о готовности региона к любому развитию событий.

Страны саммита G7 отказались платить России за поставки энергетических ресурсов в рублях. Соответствующее заявление на брифинге сделал немецкий министр по вопросам энергетики Петер Альтмайер. Чиновник уточнил, что при этом страны-участницы готовы ко всем возможным дальнейшим сценариям развития ситуации.

Министр энергетики Германии заявил, что страны "Большой семерки" отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях.

пресс-служба AP

Напомним, что российский лидер Владимир Путин в марте поручил Центробанку РФ, компании "Газпром" и правительству организовать перевод расчетов контрактов за газ c недружественными странами в рубли. Первый отчет об исполнении данного поручения в Кремле ожидают к 31 марта. В "семерку" (G7) входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. 

Решетников заявил о сокращении импорта в России за последние недели.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: газ, германия, минэнерго, петер альтмайер, рубль, саммит g7, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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