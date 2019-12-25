Это невозможно на данном уровне интеграции.

Дмитрий Песков оценил слова Лукашенко про реверс по нефтепроводу "Дружба". Пресс-секретарь президента РФ считает, что вопрос носит экономический и коммерческий характер. Об этом сообщили "РИА Новости".

Над целесообразностью проекта ведутся работы. Однако говорить сейчас об одинаковых условиях для потребителей энергоресурсов в РФ и Белоруссии нельзя. Для рассмотрения подобного предложения странам нужно углубиться в процесс интеграции. При нынешнем уровне вовлеченности такое решение принять невозможно.

Ранее Piter.tv писал о том, что оценка ущерба от ЧП на трубопроводе "Дружба" продолжается.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News