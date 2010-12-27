Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе "Дружба" продолжается

Россия не исключает выплаты в качестве компенсаций.

Оценка ущерба от ЧП на трубопроводе "Дружба" продолжается. Об этом в интервью "РБК" заявил глава Минэнерго Александр Новак. Чиновник заметил, что Россия с пониманием относится к возможному возмещению ущерба покупателям.

Работа еще не закончена. Здесь идут переговоры, различная претензионная работа прокомментировал спикер

Россия в лице компании "Транснефть" рассмотрит вопрос по предъявлению фактических доказательств. Новак подчеркнул, что речь не идет о запредельных суммах компенсации. Следственные мероприятия завершатся к середине 2020 года. Напомним, что клиенты некоторое время получали нефть с высоким содержанием хлорорганических соединений. Это связано с загрязнением трубопровода в европейском направлении. Предположительно, проблема возникла из-за частной компании "Самаратранснефть-терминал". Она принимает сырье от нескольких малых производителей. С мая поставки чистой нефти по трубопроводу возобновились.

Ранее Piter.tv писал о том, что к 2035 году стоимость нефти может увеличится до $90 за баррель.

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