"Лукойл": к 2035 году стоимость нефти может увеличится до $90 за баррель

"Лукойл" предположил, что к 2035 году стоимость нефти может увеличится до $90 за баррель. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе , представленным вице-президентом компании Леонидом Федуном, сообщает ТАСС.

В докладе представленны три сценария: "Эволюция", "Климат" и "Равновесные возможности". В эволюционном сценарии, в период с 2025 по 2035 цена может составлять $70 за баррель. При реализации климатического прогноза цена на нефть может упасть до $50. При последнем сценарии наоборот - вырастет до $90.

В докладе отмечено, что на данный момент геополитика является главным фактором, влияющим на ценообразование ценного ресурса.

Так, введение в 2018 году санкций США в отношении Ирана привело к уходу с рынка более 1 млн баррелей в сутки нефти. Сроки возвращения этих объемов являются в высокой степени неопределенными сообщается в тексте презентации

Ранее мы сообщали, что Создание независимой от "Нафтогаза" компании-оператора газотранспортной системы завершится раньше 19 декабря.

Видео: YouTube / CareerOneStop