Создание независимой от "Нафтогаза" компании-оператора газотранспортной системы завершится раньше 19 декабря

Во вторник, 17 декабря, глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в своем Facebook, что создание независимой от "Нафтогаза" компании-оператора газотранспортной системы завершится раньше очередных переговоров по транзиту газа, запланированных на 19 декабря.

"Отделение ГТС Украины от "Нафтогаза" должно быть завершено через несколько дней" написал он в Facebook

Также он добавил, что сегодня были поданы последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования права транспортировать газ с 1 января 2020 года.

Основной целью создания новой компании является условие, при котором станет возможно подписание транзитного контракта с РФ.

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