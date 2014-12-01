Песков: обязанности советников Путина скорректируют под Гаглоева

В Кремле прокомментировали новое назначение экс-главы Южной Осетии Алана Гаглоева.

Распределение обязанностей между советниками российского президента Владимира Путина будет скорректировано после назначения на соответствующий должностной пост бывшего президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга со СМИ от 24 июня сделал официальный представитель администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля ответил на вопрос корреспондентов информационного агентства "ТАСС" о том, чем конкретно будет заниматься бывший региональный политический лидер в Москве.

Пока не определено. Будут внесены корректировки и необходимые добавления в распределение обязанностей руководства администрации. И мы выпустим соответствующий документ. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Песков заявил о мерах правительства по ценам на топливо.

Фото: Kremlin.ru