В Кремле рассказали о ситуации с Александром Потеевым.

Дмитрий Песков не стал комментировать публикацию NYT об экс-полковнике СВР. Журналисты в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге со СМИ от 20 июня просили мнение у официального представителя российского руководства при президенте Владимире Путине. Пресса напомнила Кремлю о том, что издание The New York Times сообщила читателям о том, что Москва в 2020 году якобы готовила покушение на бывшего полковника Службы внешней разведки России Александра Потеева, перешедшего на сторону ЦРУ (американского центрального разведывательного управления).

Нет, не могу никак прокомментировать, я не понимаю, о чем там идет речь. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков считает, что работа по обмену пленными "должна вестись в тишине".

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