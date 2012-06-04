В Кремле прокомментировали запрет Каллас кандидатам и членам ЕС приезжать в Москву на 9 мая

В Кремле прокомментировали требование главы МИД ЕС к кандидатам на выступление в Евросоюз, сделанное в преддверии 9 мая.

В Москве назвали слова главы верховной дипломатии и политики безопасности Каи Каллас, высказавшейся о присутствии стран Европейского союза в России 9 мая, весьма и весьма жесткими. Соответствующее заявление от 15 апреля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля оценил слова бывшего эстонского премьер-министра о том, что кандидаты на вступление в ЕС должны отказаться от участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию с момента победы в ВОВ, проходящих на российской территории.

Мы не считаем их правильными и не нам давать оценку этим угрозам. Оценку этим угрозам нужно давать тем суверенным государству, которым она угрожает. И как нам представляется, в Европе есть государства, которые не приемлют такую риторику. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Кремль будет рад видеть 9 мая в Москве всех приглашенных делегатов, которые готовы разделить с Россией "гордость и радость этого дня.

Песков: Европа не склонна искать пути выхода на мирные переговоры.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ