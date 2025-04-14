Песков: Европа не склонна искать пути выхода на мирные переговоры

Европейские столицы не склонны искать пути выхода на мирные переговоры. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали заявление лидера блока ХДС Фридриха Мерца о возможной поставке Киеву крылатых ракет Taurus. По словам Пескова, Мерц является сторонник ужесточения позиций в конфликте на Украине. Он также отметил, что в Европе склонны дальше провоцировать продолжение боевых действий.
Ранее в Кремле прокомментировали продление Трампом антироссийских санкций.
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