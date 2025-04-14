Песков: Европа не склонна искать пути выхода на мирные переговоры

По его словам, европейские столицы склонны дальше провоцировать продолжение боевых действий.

Европейские столицы не склонны искать пути выхода на мирные переговоры. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали заявление лидера блока ХДС Фридриха Мерца о возможной поставке Киеву крылатых ракет Taurus. По словам Пескова, Мерц является сторонник ужесточения позиций в конфликте на Украине. Он также отметил, что в Европе склонны дальше провоцировать продолжение боевых действий.

Ранее в Кремле прокомментировали продление Трампом антироссийских санкций.

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