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В Кремле прокомментировали продление Трампом антироссийских санкций

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По словам Пескова, у Москвы не было завышенных ожиданий на этот счет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал продление президентом США Дональдом Трампом антироссийских санкций. Об этом он рассказал журналистам.

В Кремле ответили на вопрос, ожидали ли российские власти такого решения. Речь идет о решении Трампа продлить на год режим чрезвычайного положения в стране под предлогом якобы "вредоносных" внешнеполитических действий Москвы. Песков отметил, что у России не было завышенных ожиданий на этот счет.

Ранее Песков заявил, что прямая линия с Путиным в 2025 году состоится.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, дональд трамп, президент сша, пресс-секретарь президента россии, санкции
Категории: Лента новостей, Новости России,

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