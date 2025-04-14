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Песков: прямая линия с Путиным в 2025 году состоится

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По его словам, этот формат неоднократно подтверждал свою востребованность.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в 2025 году состоится. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

По его словам, этот формат неоднократно подтверждал свою востребованность. Песков подчеркнул, что прямая линия "нужна людям". Он не стал уточнять, когда именно планируется провести прямую линию с Путиным. Отметим, что с 2001 года мероприятие проходило 18 раз.

Ранее Трамп назвал конфликт на Украине "войной Байдена".

Видео: Telegram / ТАСС

Теги: владимир путин, дмитрий песков, президент россии, пресс-секретарь президента россии, прямая линия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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