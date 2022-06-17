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Песков назвал ситуацию с зерном результатом ошибок Запада

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В Кремле не считают кризис с продовольствием в мире "ответом Москвы".

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию с зерном результатом ошибок Запада. Такое заявление официальный представитель Кремля сделал в рамках интервью с журналистами "РИА Новости", комментируя ситуацию, которая складывается с продовольственной безопасностью. По мнению эксперта, неправильно ставить вопрос о том, что кризис может быть ответом Москвы Западу и Киеву.

Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, что международные аналитики из ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса, который может произойти из-за дефицита зерна. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на глобальный рынок. При этом Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.

Песков: Россия больше не будет общаться с США по-старому.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дмитрий песков, зерно, кремль, продовольственный кризис
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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