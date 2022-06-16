Песков: Россия больше не будет общаться с США по-старому

В Кремле оценили необходимость более жесткого диалога РФ с США.

США не дают здравым силам на Украине пойти по пути диалога с Россией а также провоцируют дальнейшие жертвы и материальные потери. Соответствующее заявление сделал во время интервью с журналистами "РИА Новостей" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чиновник напомнил о том, что по-старому общения между американской и российской сторонами уже не будет. При этом Москва намерена вести диалог с Вашингтоном более жестко.

Да, мы будем общаться по-другому, общения по-старому не будет. Мы будем общаться с ними жестко. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

По мнению эксперта, на текущий момент Белый дом, Госдеп и Пентагон не позволяют немногочисленным здравым силам на Украине способствовать тому, чтобы пойти по пути диалога с Россией, а не боевых действий.

Песков: Запад еще не приблизился к кульминации кризиса.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

