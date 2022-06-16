Песков: Запад еще не приблизился к кульминации кризиса

Пресс-секретарь президента России рассказал о том, что РФ сейчас более стабильна, чем страны Запада.

Запад еще не приблизился к кульминации кризиса. Соответствующее заявление сделал в рамках интервью для "РИА Новостей" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По мнению чиновника, при этом Россия находится в более стабильном положении за счет принятых властями макро- и микроэкономическим антикризисных и стабилизирующих мер. Таким образом эксперт прокомментировал негативные последствия от западного санкционного давления на Москву.

К кульминации кризиса мы ещё не приблизились. Точнее - они не приблизились. Мы-то в данном случае…все-таки находимся в более стабильном состоянии. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: встреча лидеров России и США в обозримой перспективе вряд ли возможна.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

