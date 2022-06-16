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Песков: встреча лидеров России и США в обозримой перспективе вряд ли возможна

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Последняя встреча Путина и Байдена состоялась год назад в Женеве.

Встреча лидеров России и США в обозримой перспективе вряд ли возможна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "РИА Новости"

С момента последней встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве прошел год. Песков отметил, что в настоящее время новый саммит лидеров двух стран вряд ли возможен. Однако, по его словам, тенденции могут быстро смениться.

Будем смотреть, как оно будет развиваться. Но сейчас и в обозримой перспективе, которая нам доступна, говорить о саммите не приходится.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков рассказал об отношении Кремля к Байдену.

Видео: РИА Новости

 

Теги: встреча, дмитрий песков, пресс-секретарь президента, россия, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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