Песков рассказал об отношении Кремля к Байдену

По его словам, Кремль "никогда не будет давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к президенту США Джо Байдену. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

Отвечая на вопрос, как Москва реагирует на поведение американского лидера в адрес России, Песков отметил, что Кремль "никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран". Он добавил, что лидеры других стран ранее допускали подобное.

Наше дело - те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее Песков заявил, что вопросы о возможности ядерной войны задавать не стоит.

Видео: РИА Новости