Песков: вопросы о возможности ядерной войны задавать не стоит

В Кремле считают, что на вопросы о вероятности ядерной войны в мире отвечать не стоит.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что журналистам не следует даже задавать вопросы о возможности ядерной войны. Такой информацией чиновник поделился в рамках интервью с "РИА Новостями". Он призвал СМИ быть профессиональными, а спикеров - мудрыми для того, чтобы не отвечать на подобные вопросы.

Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональны, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Напомним, что сегодня исполнился ровно год со дня российско-американского саммита в Женеве. Встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня 2021 года.

Песков: России и США не избежать обсуждения продления СНВ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

