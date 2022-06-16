Песков: России и США не избежать обсуждения продления СНВ

В Кремле рассказали, что поднимать вопрос следовало еще "вчера".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России и США не избежать обсуждения продления СНВ (сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений). Соответствующее заявление чиновник сделал в интервью "РИА Новостям". Он отметил, что обсуждать продление соглашения между Вашингтоном и Москвой следовало еще "вчера", так как данный вопрос важен не только для этих двух сторон, но и для мира.

Это та тема, обсуждение которой нельзя избежать. Можно, конечно, как страус, пытаться зарывать голову в песок, ссылаясь на специальную военную операцию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина

Напомним, что 16 июня исполнился ровно год со дня американско-российского саммита России и США, который состоялся 16 июня 2021 года в Женеве. На нем лидеры Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.

Песков не смог сказать, приедет ли Путин в Петербург на День ВМФ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости