Песков назвал публикацию Bloomberg иллюстрацией мировой напряженности

В Кремле не считают ситуацию с ошибочной публикацией спланированной провокацией.

Официальный представитель администрации российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал журналистам ошибочную публикацию Bloomberg иллюстрацией мировой напряженности. Пресс-секретарь Кремля заметил, что материал в иностранном СМИ показал наглядно, насколько опасна ситуация, которую спровоцировал Запад. При этом авторы статьи уже принесли свои извинения за принесенные проблемы.

Демонстрирует, насколько опасна в целом подобная напряженность, которая царит и которая спровоцирована ежедневными агрессивными заявлениями, которые мы слышим из Вашингтона, из европейских столиц, из Лондона. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Москве не думают, что произошедшее в Bloomberg было запланированной провокацией против России. Дмитрий Песков призвал не преувеличивать масштаб проблемы. Однако к этому привели регулярные заявления Запада о стягивании Россией войск к государственным границам, а также ежесуточное накачивание Киева новыми видами вооружений, в том числе и летальными средствами.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости