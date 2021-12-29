Bloomberg по ошибке объявил о вторжении России на Украину

Журналисты затем извинилась за свой промах.

Американское информационное агентство Bloomberg по ошибке объявило о российском вторжении на Украину. Сведения были размещены на официальном сайте СМИ. Материал вышел под заголовком "Россия вторглась на Украину". После этого журналисты признали свою ошибку и удалили соответствующую публикацию. В настоящее время причину произошедшего выясняет руководство.

Мы готовим заголовки ко множеству сценариев, и заголовок "Россия вторглась на Украину" был случайно опубликован на нашем сайте около 16:00 по времени восточного побережья (около 00 часов по Москве). Мы глубоко сожалеем об этой ошибке. заявление Bloomberg

Напомним, что Запад и Украина в последнее время обвиняют Москву в подготовке вооруженного нападения на территорию соседнего государства. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности в регионе. В РФ подчеркнули, что НАТО занимается провокацией, чтобы отправлять к границам РФ собственные войска. При этом у Москвы нет планов ни на кого нападать.

Bloomberg: США предложили России провести инспекцию баз НАТО в Румынии и Польше.

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