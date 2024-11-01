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Песков назвал причину экстравагантных заявлений кандидатов в президенты США

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В Кремле прокомментировали слова Дональда Трампа о "Северном потоке-2".

Экстравагантные заявления со стороны кандидатов в американские президенты в 2024 году объясняются предвыборной горячкой вышедшей на финишную прямую политической гонки. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 1 ноября сделал официальный представитель администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник ответил на вопрос СМИ о высказывании экс-лидера Белого дома, члена Республиканской партии США Дональда Трампа о том, что именно он остановил строительство "Северного потока-2".

Много всего излишне экстравагантного, излишне эмоционального - мы слышим оскорбления кандидатов друг в адрес друга.  Это не совсем соответствует нашей политической культуре. Точнее - совсем не соответствует

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что Google не должна ограничивать вещание телеканалов РФ.

Фото и видео: Telegram / Вести

Теги: дмитрий песков, кремль, президентские выборы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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