В Кремле прокомментировали позицию Европы о признании российских вакцин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемой дискриминацию из-за различий в сертификатах вакцинации. Такое заявление чиновник сделал журналистам в Москве. Пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал инициативу Брюсселя об интеграции РФ в европейскую систему ковид-документации, подтверждающей эпидемиологический статус человека. Одновременно с этим госсекретарь МИД ФРанции Клеман Бон призвал ЕС не признавать российские препараты для профилактики инфекции.

На самом деле, понятно, что могут быть разные позиции, понятно, что до сих пор Европейское агентство не признало наш "Спутник". Работа в этом направлении продолжается. Да, работа кропотливая, сложная. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В Кремле считают, что решение о приеме сертификатов о прививках будет принято "исходя из деталей", которые Россия готова обсуждать. Власть выступает против политизации в данном направлении, а также против недобросовестной конкуренции.

Фото: Piter.tv

