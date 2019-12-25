Песков назвал "недопустимыми" слова Байдена в адрес Путина

Представитель Кремля напомнил, что от бомб главы США "погибли сотни тысяч людей во всем мире".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "недопустимыми" слова президента США Джо Байдена, назвавшего российского лидера Владимира Путина "военным преступником". Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что от бомб главы США "погибли сотни тысяч людей во всем мире". По словам Пескова, такая риторика непростительна.

Напомним, что Байден в беседе с журналистами из пула Белого дома назвал Путина "военным преступником". Сначала американский лидер проигнорировал вопрос, а потом вернулся в комнату и переспросил после чего ответил утвердительно.

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Фото: kremlin.ru