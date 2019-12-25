Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил направить вырученные с продажи средства на восстановление Донбасса.

Украинские олигархи, выступающие против России, должны лишиться своего имущества на территории страны. Оно должно быть конфисковано. С таким мнением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Он считает, что националистические группировки и поддерживающие преступный режим президента Украины Владимира Зеленского, не должны владеть имуществом на территории России. Его необходимо продать, а вырученные средства направить на восстановление Донбасса. Шеремет подчеркнул, что их "имущество – это следствие наживы и воровства". Депутат Госдумы от Крыма считает, что пришло время ответить за содеянное.

Ранее мы сообщили, что российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы.

Фото: Piter.TV