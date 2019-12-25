Минтранс: российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы

Речь идет о таких направлениях, как: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, ОАЭ, Таджикистан, Турция и Узбекистан.

Шесть российский авиакомпаний продолжают международные авиаперевозки, несмотря на запрет зарубежных государств на использование своего воздушного пространства. В Россию полеты осуществляют 29 зарубежных авиакомпаний из 20 стран мира. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

Речь идет о таких направлениях, как: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, ОАЭ, Таджикистан, Турция и Узбекистан. За неделю авиакомпании выполняют около 250 рейсов. Зарубежные рейсы осуществляются на воздушных судах, у которых отсутствует риск быть задержанными за рубежом – это 147 российских самолетов SSJ 100. В сообщении Минтранса сказано, что российским авиаперевозчикам удается выполнять потребности населения.

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Фото: Piter.TV