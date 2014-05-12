В Кремле оценили проект, разрабатываемый оперштабом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал QR-коды на транспорте, в магазинах и кафе мировой практикой. Такое заявление специалист сделал на брифинге с журналистами. Он оценил нововведение, которое подготавливает оперативный штаб по борьбе с распространением ковида. Данную меру чиновник счел безальтернативной в условиях продолжающейся пандемии.

Здесь нужно не забывать, что, фактически, во всех странах Европы, в Северной Америке, в Китае, в ряде других стран Юго-Восточной Азии этот опыт уже достаточно давно практикуется, достаточно жестко. И он оправдывает себя. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

По мнению спикера, данный международный опыт появился не на пустом месте, а был тщательно проработан. При этом в России над подобными ограничениями еще предстоит большая работа на уровне парламента. Однако конкретные наработки в стране имеются. В обсуждениях принимают участие эксперты, законодатели, ученые.

Песков: полная отмена QR-кодов станет возможна только после окончания пандемии COVID-19.

Фото: YouTube / Россия-1

