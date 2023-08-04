Песков: многие страны ревностно относятся к взаимодействию России с Африкой

В Кремле рассказали о конкуренции за сотрудничество со странами Африки.

Ряд государств достаточно ревностно относится к траектории совершенствования отношений России со странами Африки, поэтому ради того, чтобы Москва смогла выдержать конкурентную борьбу, важно "хорошо работать". Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами на регулярном телефонном брифинге от 4 августа сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле добавили, что африканский континент и страны региона представляют из себя наиболее развивающиеся на мировой арене. Сейчас у континента специалисты фиксируют огромный нераскрытый потенциал, поэтому власти разыскивают для себя международных партнеров. В связи с такой ситуацией Россия не ожидает, что африканские представители будут ориентироваться исключительно на нее. Однако, чиновник пояснил, что проведенный саммит "Россия – Африка" в Петербурге показал миру, что страна готова к труду.

Многие страны конкурируют в своих подходах к этому региону и, конечно, достаточно ревностно многие государства относятся к этой траектории усовершенствования наших взаимоотношений с африканскими странами. Это нормальный процесс. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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