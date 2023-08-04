В Кремле ответили на вопрос о вступлении Венесуэлы в БРИКС

Дмитрий Песков рассказал о том, какие темы будут обсуждаться на мероприятии глав государств "пятерки".

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал о том, что важно провести концептуальное обсуждение темы возможного вступления латиноамериканской страны - Венесуэлы в состав Межгосударственного объединения-союза пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. а также поднять вопрос расширения состава альянса в целом. Соответствующее заявление пресс-секретарь Кремля сделал в ходе выступления перед журналистами на регулярном телефонном брифинге от 4 августа. Таким образом чиновник прокомментировал СМИ официальное заявление и заявку Каракаса, которую местным власти отправили странам-членам БРИКС по поводу своего полноценного участия в данном экономическом блоке.

Очень важная тема – расширенческая проблематика. Как мы уже с вами ранее говорили, действительно, будет на повестке дня саммита. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков усомнился, что внешнее вмешательство в ситуацию в Нигере поможет урегулированию.

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