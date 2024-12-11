Песков: контакты РФ и США по линии отдельных ведомств есть

В Кремле оценили слова Дональда Трампа о переговорах США с Россией.

Рабочие контакты между Москвой и Вашингтоном по линии отдельных ведомств есть. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 5 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле заметили, что такие связи интенсифицировались. Таким образом чиновник прокомментировал вопрос СМИ о том, почему лидер Белого дома Дональд Трамп активно высказывается по контактом с Владимиром Путиным, в то время как Кремль заявляет об отсутствии сигналов со стороны американской администрации на этот счет.

Я здесь могу сказать только следующее: контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались. Но каких-то других деталей я вам сказать не могу. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков высказался о возможности Ялты-2 и неизбежной многополярности.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости