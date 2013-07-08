Песков исключил возможность присутствия Путина на суде по военным преступлениям

В Кремле не допускают возможности того, что лидер России окажется в суде.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков исключил возможность присутствия лидера страны на судебном заседании по военным преступлениям, произошедшим на территории Украины. Корреспонденты британского телеканала Sky News хотели узнать у чиновника о том, есть ли какая-либо вероятность такого сценария. Журналист хотел узнать у российского гостя о том, беспокоится ли лидер РФ о том, что окажется в суде по вопросу военных преступлений.

Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что российская сторона начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Владимир Путин поставил задачу перед Вооруженными силами России заняться демилитаризацией и денацификацией соседнего государства. Он также отправил войска на Донбасс после обращения лидеров Луганской и Донецкой народных республик, которые обратились за помощью из-за издевательств, которым подвергались от киевского режима.

Песков: в России есть много свидетелей событий в Мариуполе и Буче.

Фото и видео: Sky News