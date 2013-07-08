  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Песков: в России есть много свидетелей событий в Мариуполе и Буче
Сегодня, 8:04
164
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Песков: в России есть много свидетелей событий в Мариуполе и Буче

0 0

В Кремле рассказали о преступлениях украинских нацбатов.

Официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков заявил, что в России есть много свидетелей событий, которые происходили на территориях украинских городов Мариуполе и Буче. Соответствующее заявление пресс-секретарь Кремля сделал в эфире британского телеканала Sky News. События в рамках специальной военной операции со стороны ВСУ и национальных батальонов Украины российский чиновник считает "ужасными действиями". Дмитрий Песков подчеркнул иностранным журналистам, что Российская Федерация заинтересована в объективном расследовании всех военных  преступлений, которые совершались на Украине местными националистами.

Песков: Россия понесла значительные потери на Украине.

Фото и видео: Sky News
 

Теги: sky news, буча, дмитрий песков, киевская область, кремль, мариуполь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии