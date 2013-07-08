В Кремле рассказали о преступлениях украинских нацбатов.

Официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков заявил, что в России есть много свидетелей событий, которые происходили на территориях украинских городов Мариуполе и Буче. Соответствующее заявление пресс-секретарь Кремля сделал в эфире британского телеканала Sky News. События в рамках специальной военной операции со стороны ВСУ и национальных батальонов Украины российский чиновник считает "ужасными действиями". Дмитрий Песков подчеркнул иностранным журналистам, что Российская Федерация заинтересована в объективном расследовании всех военных преступлений, которые совершались на Украине местными националистами.

Песков: Россия понесла значительные потери на Украине.

Фото и видео: Sky News

