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Песков: Россия понесла значительные потери на Украине
Сегодня, 7:30
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Песков: Россия понесла значительные потери на Украине

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Официальный представитель Кремля сообщил о потерях ВС РФ на специальной военной операции.

Официальный представитель российской администрации президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия понесла значительные потери в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление на английском языке пресс-секретарь Кремля сделал в эфире британского телеканала Sky News.

Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Напомним, что еще 25 марта российское министерство по обороне сообщало журналистам о том, что за месяц спецоперации на Украине погиб 1 351 российский военнослужащий, а также еще 3 825 человек получили ранения.

Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Путиным.

Фото и видео: Sky News

Теги: sky news, дмитрий песков, кремль
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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Nik_1712
Сегодня 9:23

С таким раскладом (с поставками вооружений из стран НАТО), Демилитаризации Украины достичь не возможно! И объявление конвоев на Украину с оружием с Запада законными целями проблему не решает, когда оружие доставляют в транспорте Почты Германии. Законными целями должны быть обявлены склады и заводы ОПК стран поставщиков, в том числе с применением тактического ядерного оружия (при истощении арсенала обычного).

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Щелконогов Игорь
Сегодня 9:10

Пока мы оберегаем двуличных хохлов , гибнут наши росийские ребята . Линию , где не скакали с кастрюлями на голове , мы уже прошли и теперь пора уже забрасывать ракетами . С такой военной тактикой мы проиграем даже Лаосу . Нет у нас ни Сталина , ни Жукова .

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