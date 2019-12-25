Песков: Россия понесла значительные потери на Украине

Официальный представитель Кремля сообщил о потерях ВС РФ на специальной военной операции.

Официальный представитель российской администрации президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия понесла значительные потери в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление на английском языке пресс-секретарь Кремля сделал в эфире британского телеканала Sky News.

Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Напомним, что еще 25 марта российское министерство по обороне сообщало журналистам о том, что за месяц спецоперации на Украине погиб 1 351 российский военнослужащий, а также еще 3 825 человек получили ранения.

Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Путиным.

Фото и видео: Sky News