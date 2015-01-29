Песков исключил отказ России от прав на замороженные Западом активы

В Кремле прокомментировали слова Каи Каллас об обсуждении конфискации активов России Евросоюзом.

Москва никогда не откажется от прав на свои замороженные на Западе активы и не перестанет их защищать. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле чиновник заметил, что отдельные европейские государства выступают против использования замороженных российских активов для предоставления помощи Украине, так как их политики понимают последствия подобных шагов.

Мы знаем, что действительно некоторые страны не разделяют такой подход, ибо понимают неминуемые юридические последствия таких действий. А последствия действительно будут. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: политические гонения против Вулина в ЕС вызывают сожаление.

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