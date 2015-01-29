Песков: политические гонения против Вулина в ЕС вызывают сожаление

В Кремле оценили желание ЕС ввести санкции в отношении сербского вице-премьера.

Борьба с инакомыслием вплоть до "политических гонений" все более проявляется в Европейском союзе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Кремлевский чиновник заметил, что подобная тенденция у Москвы вызывает лишь сожаление. Таким образом спикер отреагировал на вопрос СМИ о реакции на плены коллективного Брюсселя ввести санкционное давление в отношении сербского вице-премьера Александра Вулина.

В последние месяцы все более выпукло проявляется тенденция на политические гонения в европейских странах и в европейских институтах в отношении тех политиков, мнение которых выходит за пределы мейнстрима. Здесь можно выразить только сожаление. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что тема Украины на переговорах делегаций России и США в Стамбуле не обсуждается.

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