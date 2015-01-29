Песков заявил, что тема Украины на переговорах делегаций России и США в Стамбуле не обсуждается

В Кремле указали, что контакты МИД РФ и Госдепа ведутся только по вопросам двусторонних отношений

Украинский региональный кризис на переговорах между российской и американской делегациями в Стамбуле не обсуждается. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 10 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля пояснил, что

Переговоры по линии МИД и Госдепартамент исключительно по вопросам урегулирования и нормализации двусторонних отношений. Тема украинского регулирования не обсуждается. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле проходят спокойно, в конструктивном ключе. Мероприятие началось в 10 часов утра на территории генерального консульства в столице Турции. Москва представлена посолом в Вашингтоне Александром Даричевым, а США отправили на встречу заместителя помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Остальными делегатами являются сотрудники внешнеполитических ведомств. Российский посол отметил журналистам, что данные переговоры помогут избавиться от "токсичного наследия" администрации Джо Байдена. В ходе нового раунда общения наша сторона планирует поднять вопрос о возврате изъятой дипломатической собственности и о возобновлении прямого авиационного сообщения.

Песков назвал естественными действия Ирана на фоне конфронтационной риторики США.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости