Павел Зарубин задал чиновнику вопрос о том, как Москва оценивает словесный конфликт между Украины и Венгрией.

В Москве иронично прокомментировали угрозы лидера киевского режима Владимира Зеленского в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Российскому журналисту Павлу Зарубину официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков отметил, что здесь впору применять Пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне. Отрывок из интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" с чиновником из Кремля корреспондент разместил в собственном аккаунте в социальных сетях. В своем ответе эксперт сообщил о реакции на желание киевского режима встретить главу венгерского правительств с "боевиками ВСУ" из-за блокировки будапештом очередного кредита от Европейского союза для Украины.

Пора применять пятую статью НАТО... Дмитрий Песков, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Владимир Зеленский в четверг, 5 марта, начал угрожать премьер-министру Венгрии встречей с представителями Вооруженных сил Украины из-за блокировки властями из Будапешта очередного кредита от коллективного Брюсселя для Украины. Виктор Орбан завил, что Венгрия не пойдет на компромиссы с киевским режимом в связи с блокадой оппонентами нефтепровода "Дружба". Страна планирует победить чиновников с Банковой улицы силовым методом.

Фото и видео: Telegram / ЗАРУБИН