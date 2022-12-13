Песков: инициатив о пасхальном перемирии на Украине пока не было

В Кремле заметили, что ранее Киев уже отказывался от такого решения, которое инициировала Москва.

Инициативы о пасхальном перемирии по украинскому кризису пока никем не выдвигались. Соответствующее заявление в рамках общения с журналистами на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник обратил внимание СМИ на тот момент, что предыдущие подобные действия Москвы не нашли отклика у властей киевского режима.

Ее никто не выдвинул, она не была выдвинута...Пока никаких на этот счет не было инициатив, но у нас только началась Страстная неделя. До сих пор таких инициатив не было. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков призвал не забывать о том, Москва уже выдвигала инициативы по временному перемирию между сторонами конфликта, однако этому не хочет следовать Украина.

В Кремле заверили, что парад на 9 Мая в Москве готовится к проведению.

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