Дмитрий Песков оценил решение Романа Старовойта не проводить парад в Курской области.

Парад на Красной площади в честь Дня Победы планируется и готовится. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что говоря о регионах, там решения принимаются руководителями местных администраций. Таким образом эксперт оценил решение губернатора Романа Старовойта отменить парад на 9 мая в Курской области. В Кремле добавили, что важно исходить из условий и соображений по безопасности населения.

Естественно, они принимают соответствующие решения исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет. Что касается главного парада, то он готовится и планируется к проведению. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: нельзя исключать, что США могли шпионить за Зеленским.

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