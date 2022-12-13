Песков: нельзя исключать, что США могли шпионить за Зеленским

В Кремле считают, что эти сведения СМИ могут оказаться правдивыми.

Данные об американской слежке за главами европейских государств неоднократно всплывали, поэтому нельзя исключать, что Вашингтон мог шпионить и за украинским лидером Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление в раках выступления на телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что не может оценить публикации западных СМИ о том, что Пентагон мог отдать поручение о слежке за главой киевского режима. Он признал, что раньше мировая общественность уже знала подобные скандальные истории при участии США.

Я никак не мог бы прокомментировать...Этого нельзя исключать, вы видели, действительно, утечки достаточно интересные, их все изучают, анализируют, широко обсуждают.. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки.

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